الجيش الكوري الجنوبي يطلق 3 صواريخ جو أرض ردا على صواريخ كوريا الشمالية

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قام الجيش الكوري الجنوبي بإطلاق 3 صواريخ جو أرض اليوم الأربعاء ردا على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنه تم إطلاق هذه الصواريخ من الطائرات المقاتلة لسلاح الجو الكوري الجنوبي من طراز "إف 15 كيه" و"كيه إف 16" باتجاه المياه الواقعة شمال خط الحدود البحرية في البحر الشرقي.وأضافت الهيئة أن إطلاق الصواريخ الثلاثة من الطائرات المقاتلة الكورية الجنوبية يأتي لإظهار عزم الجيش الكوري الجنوبي الردَّ الصارم على أي نوع من استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية، وقدرته على ضرب الأهداف بشكل دقيق.وأكدت هيئة الأركان المشتركة أن كوريا الشمالية ستتحمل جميع المسؤولية عما سيحدث في المستقبل، قائلة إن كوريا الشمالية تستمر في إجراء الاستفزازات رغم التحذيرات المتكررة التي وجهها الجيش الكوري الجنوبي لكوريا الشمالية.