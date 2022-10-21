الجيش يرفع حالة الإنذار من الغارة الجوية عن جزيرة أولونغ

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تم رفع حالة الإنذار من الغارات الجوية لجزيرة "أولونغ" والتي أثارها الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي، الذي تم إطلاقه في اتجاهها في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، اعتبارا من الساعة 2 ظهرا.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن حالة التأهب ضد الغارات الجوية قد تم استبدالها بحالة المحافظة على أهبة الاستعداد. وأكدت أن الجيش الكوري الجنوبي يواصل مراقبة تحركات الجيش الكوري الشمالي مع الحفاظ على الاستعداد.وقد تم إصدار الإنذار من الغارة الجوية بعد دقائق من سقوط أحد الصواريخ الباليستية قصيرة المدى على بعد 26 كيلومترا جنوب خط الحدود الشمالي، بعد إطلاقها من كوريا الشمالية باتجاه البحر الشرقي في حوالي الساعة 8:50 صباحا.وكان موقع السقوط على بعد حوالي 22 كيلومترا فقط من المياه الكورية الجنوبية، وعلى بعد 167 كيلومترا شمال غرب جزيرة "أولونغ".