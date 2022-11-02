الرئيس يون يصف الإطلاق الأخير بأنه اعتداء إقليمي ويأمر برد صارم

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أمر الرئيس "يون صوك يول" برد صارم على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي جنوب خط الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين، وذلك لأول مرة منذ تقسيم الكوريتين، قائلا إنه يمثل "انتهاكا إقليميا من الناحية العملية".وفي جلسة طارئة لمجلس الأمن القومي اليوم الأربعاء، قال "يون" إن التعدي الصاروخي لكوريا الشمالية لخط الحدود الشمالي هو أول انتهاك من نوعه منذ تقسيم الكوريتين.وشدد الرئيس على أن أي محاولة لزعزعة استقرار المجتمع الكوري الجنوبي والتحالف مع واشنطن لن تنجح، وأمر برد صارم يضمن أن تدفع بيونغ يانغ ثمن أعمالها الاستفزازية.كما دعا إلى الحفاظ على استعداد الجيش لحماية أرواح وسلامة الشعب الكوري الجنوبي، مع الاستعداد لمزيد من الأعمال الاستفزازية.وأدان أعضاء مجلس الأمن القومي الاستفزاز غير المسبوق الذي قامت به كوريا الشمالية، والذي ينتهك الاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018.وكانت هيئة الأركان المشتركة قد تعهدت برد صارم، قائلة إنه لا يمكن التسامح مع مثل هذا العمل الاستفزازي.