الكشف عن تفاصيل تحرك الحكومة في أعقاب حادث إي تيه وان

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اتضح أن وزير الداخلية والسلامة "لي سانغ مين" قد تلقى بلاغا حول حادث التدافع المميت في حيّ "إي تيه وان" بعد حوالي ساعة من وقوع الحادث، حيث لا تزال كوريا الجنوبية التي أصيبت بالذهول من ذلك الحادث الكارثي تحاول معرفة التفاصيل المحيطة به.ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء في تقرير نشرته أمس الأربعاء عن مسؤول في وزارة الداخلية والسلامة قوله إن غرفة العمليات بالوزارة قامت بتجميع تقرير أرسله مسؤولو السلامة في الساعة 10:48 من مساء يوم السبت، وتم تسليم ملخص له عبر رسالة نصية إلى كبار مسؤولي الوزارة المسؤولين عن الكوارث والسلامة، بمن في ذلك الوزير "لي"، في الساعة 11:19 مساء.وأضاف المسؤول أنه لم يتم تقديم إيجاز شفهي منفصل للوزير في وقت سابق.وقد تلقت سلطات السلامة أول تقرير عن كارثة "إي تيه وان" التي أودت بحياة 156 شخصا، من بينهم 26 أجنبيا، في حوالي الساعة 10:15 مساء. ووفقا للوزارة، فإن غرفة العمليات التابعة لها تتلقى المكالمات ذات الصلة على رقم 119 بمجرد اجتيازها للمراجعات خطوة بخطوة من قبل محطات الإنقاذ والإطفاء المحلية ووكالات مكافحة الحرائق الإقليمية والوطنية.وقالت إن رئيس غرفة العمليات يقوم بعدها بإجراء مكالمة بشأن ما إذا كان سيتم إبلاغ نائب الوزير والوزير بذلك.