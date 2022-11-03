الولايات المتحدة ترحب بتصدير كوريا الجنوبية أسلحة إلى بولندا

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أعربت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" عن ترحيبها باتفاقية تصدير أسلحة كورية جنوبية إلى بولندا، ووصفت تحركات حليفتها سيول بأنها مساهمة في منظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "مارتن ماينرز"، ونقلها عنه راديو صوت أمريكا، أمس الأربعاء. وقال "ماينرز" إن التحالف المتين بين سيول وواشنطن مبني على قيم مشتركة، بما في ذلك نظام دولي قائم على القواعد ومرتكز على القوانين والقواعد والأعراف الدولية، والالتزام بالحفاظ على السلام والاستقرار.يذكر أن شركة "هان هوا" الكورية للمنتجات الدفاعية كانت قد وقّعت الشهرَ الماضي عقدا إطاريا لبيع ما يقرب من 300 قاذفة صواريخ متعددة من طراز "تشون مو- كيه 239" إلى بولندا. وفي وقت سابق، وافقت بولندا، التي تقع في وسط أوربا، أيضا على شراء دبابات قتال كورية الصنع من طراز "كيه 2"، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كيه 9"، وطائرات مقاتلة من طراز "إف إيه 50".وأشار تقرير راديو صوت أمريكا إلى أن الخبراء الأمريكيين منقسمون حول ما يعنيه نمو صناعة الدفاع في كوريا الجنوبية بالنسبة لنظيرتها الأمريكية. ونقل الراديو عن "بروس بيشتول" الخبير في شؤون كوريا الشمالية بجامعة "أنجيلو" الحكومية في الولايات المتحدة قوله إن الصفقات الكورية أبرمت بين شركات خاصة، ولا ينظر إليها أحد على أنها تهديد.