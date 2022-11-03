كوريا تشهد برودة في الطقس بدءا من مساء اليوم الخميس

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من المتوقع أن تنخفض درجات حرارة الجو في جميع أنحاء كوريا الجنوبية اعتبارا من بعد ظهر اليوم الخميس.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن أعلى مستويات لدرجات الحرارة خلال النهار اليوم ستكون أقل بثلاث إلى خمس درجات مئوية مقارنة بما كانت عليه يوم أمس الأربعاء، مع احتمال أن يكون الطقس أكثر برودة بسبب هبوب الرياح.وأرجعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة إلى قدوم جبهة باردة من الأجزاء الشمالية الغربية من شبه الجزيرة الكورية، والتي ستتسبب في انخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر في المناطق الوسطى والمناطق الداخلية الجنوبية غدا الجمعة إلى ما دون درجة التجمد.ومع ذلك، ظل الطقس في صباح اليوم الخميس مشابها للأمس الأربعاء بالنسبة لمعظم أجزاء البلاد، حيث تراوحت درجات الحرارة بين درجة واحدة و11 درجة، أما بالنسبة للعاصمة سيول، فقد بلغت درجات الحرارة صباحا سبع درجات، وسوف تكون أعلى درجة خلال النهار 12 درجة.