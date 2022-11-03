كوريا الشمالية تطلق صواريخ يفترض أنها متوسطة أو طويلة المدى

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل تجاه البحر الشرقي اليوم الخميس. وتعمل السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تحليل تفاصيل الإطلاق، بما في ذلك المدى والسرعة والارتفاع.ويُفترض أن يكون الصاروخ متوسطا أو بعيد المدى حيث إنه مرّ بمرحلة الفصل. ويدرس الجيش أيضا إمكانية أن يكون الصاروخ باليستيا عابرا للقارات.وتأتي أحدث عملية إطلاق بعد أن أطلقت كوريا الشمالية أكثر من 20 صاروخا باليستيا و100 قذيفة مدفعية يوم أمس الأربعاء، مما أثار خلافا مع تدريبات "عاصفة اليقظة" الجوية واسعة النطاق التي تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من الاثنين إلى الجمعة.