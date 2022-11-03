واشنطن تدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ وتحذر من عواقب أي تجربة نووية

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أدانت وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا انتهك الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين ووصفته بأنه "قرار طائش".وأصدرت الوزارة بيانا أمس الأربعاء، تعليقا على إطلاق أكثر من 20 صاروخا و100 قذيفة مدفعية بواسطة كوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم، مع سقوط أحد الصواريخ في المياه جنوب خط الحدود الشمالي. وقال البيان إن عمليات الإطلاق هذه تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي وتشكل تهديدا للسلام والاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على التزام الولايات المتحدة صارم بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.وفي إفادة صحفية منفصلة أمس، قال "نيد برايس" المتحدث باسم الوزارة إن واشنطن لا تزال قلقة بشأن احتمال حدوث المزيد من الاستفزازات، بما في ذلك إجراء تجربة نووية سابعة، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ قد تكون مستعدة لإجراء تلك التجربة النووية "في أي وقت".وحذر "برايس" من أنه إذا مضت كوريا الشمالية قدما في إجراء تجربتها النووية السابعة، فسوف تكون هناك تكاليف وعواقب إضافية.