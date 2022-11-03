البيت الأبيض يتهم كوريا الشمالية مجددا بتزويد روسيا سرا بالمدفعية

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جددت الولايات المتحدة اتهاماتها لكوريا الشمالية بأنها تقدم عددا كبيرا من قذائف المدفعية إلى روسيا لاستخدامها في حربها في أوكرانيا.وقال "جون كيربي" المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للرئاسة الأمريكية في تصريحات أدلى بها أمس الأربعاء، إن المخابرات الأمريكية توصلت إلى أن كوريا الشمالية تزود روسيا "سرا" بعدد كبير من قذائف المدفعية.وأضاف منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في موجز صحفي عبر الإنترنت إن الولايات المتحدة تعتقد أن كوريا الشمالية تحاول إظهار الأمر وكأن قذائف المدفعية يتم إرسالها إلى دول في الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا.كما أشار "كيربي" إلى أن الولايات المتحدة تراقب لتحديد ما إذا كانت روسيا قد استلمت تلك الشحنات بالفعل، وأنها ستناقش مع حلفائها ما إذا كانت ستطرح هذه القضية على الأمم المتحدة.وتوقع المتحدث الأمريكي ألا تغيّر تلك الشحنات الكورية الشمالية من مسار الحرب في أوكرانيا.