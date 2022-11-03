اليابان تصدر أمرا بالإخلاء بعد إطلاق صاروخ كوري شمالي

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قالت الحكومة اليابانية إن صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية اليوم الخميس قد حلّق فوق أراضي اليابان، وأصدرت إنذارا يأمر بالإخلاء في بعض المناطق.وبحسب تقرير بثته هيئة الإذاعة اليابانية العامة "إن إتش كيه" ووكالة "كيودو" للأنباء، قالت الحكومة اليابانية إن الصاروخ الباليستي حلّق فوق الأراضي اليابانية، وأصدرت تعليمات للسكان في محافظات "مياجي" و"ياما غاتا" و"ني غاتا" بالاحتماء داخل المباني أو تحت الأرض.وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد كشفت عن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية باتجاه الشرق صباح اليوم، وما زال الجيش يقوم بتحليل عملية الإطلاق. ويُفترض أن يكون ذلك الصاروخ متوسطا أو بعيد المدى، حيث إنه مر بمرحلة الفصل.