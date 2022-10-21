هيونداي تحتل المركز الأول عالميا في بيع السيارات الهيدروجينية

Photo : YONHAP News

اتضح أن شركة هيونديه موتورز احتلت المركز الأول عالميا من حيث بيع السيارات العاملة بطاقة الهيدروجين حتى الربع الثالث من هذا العام.وفقا لوكالة "أس إن إي ريسرتش" لأبحاث السوق والمتخصصة في الطاقة، فقد بلغ عدد إجمالي السيارات الهيدروجينية التي بيعت في مختلف أنحاء العالم خلال الأشهر التسعة الأولى في هذا العام، 14 ألفا و400 سيارة ليزيد بمقدار 10.1 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ومنها 8 آلاف و449 سيارة باعتها شركة هيونداي ليزيد العدد بنسبة 23.2 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.في المقابل، انخفضت مبيعات شركة تويوتا من الجيل الثاني لطراز ميراي انخفاضا كبيرا خلال نفس الفترة بحيث بلغ عدد إجمالي السيارات التي باعتها فيها ألفين و619 سيارة لينخفض بمقدار 47.7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.نتيجة لذلك، بلغت نسبة احتلال السوق لهيونداي 58.7 بينما بلغت نسبة تويوتا 14.2 بالمائة ليبلغ الفارق بين الشركتين 40.5 بالمائة.ولكن الوكالة توقعت أن تتعافي نسبة تويوتا بشكل تدريجي في المستقبل، مشيرا إلى خطة الشركة لبيع سياراتها الهيدروجينية في السوق في نهاية هذا العام إلى جانب إنتاجها في الصين أيضا.علاوة على ذلك، حللت الوكالة أن اتجاه نمو سوق السيارات الهيدروجينية العالمية يتباطأ هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي بحيث أشار إلى أن الاسباب الرئيسية في ذلك ترجع إلى تركيز شركات السيارات على إنتاج السيارات الكهربائية والاستمرار في انخفاض توريد قطع الغيار والمواد الخاصة ذات الصلة بأشباه الموصلات.