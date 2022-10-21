الحكومة اليابانية تدرس مباحثات قمة كورية يابانية رسمية في منتصف الشهر الجاري

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قالت صحيفة "أساهي" اليابانية في تقرير لها اليوم إن الحكومة اليابانية تدرس عقد مباحثات قمة كورية جنوبية يابانية رسمية في مؤتمر دولي من المقرر تنظيمه في منتصف هذا الشهر.وفقا للصحيفة اليابانية، رأت الحكومة اليابانية ضرورة تحسين العلاقات الكورية الجنوبية واليابانية واضعة في الاعتبار الأوضاع المتعلقة بكوريا الشمالية بالرغم من عدم تسوية مسألة العمالة القسرية التي تمثل أهم القضايا الراهنة في العلاقات الكورية الجنوبية واليابانية.يشار إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" كان قد التقى برئيس الوزراء الياباني "هوميو كيشيدا" في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة في شهر سبتمبر الماضي حيث أجريا حوارا خلال نصف ساعة، ولكن الحكومة الكورية الجنوبية وصفت ذلك اللقاء بمباحثات بسيطة، بينما وصفته الحكومة اليابانية بحديث بسيط.أما مباحثات القمة الكورية الجنوبية واليابانية فلا تزال غير منعقدة منذ 3 سنوات تقريبا بعد مباحثات القمة التي عُقدت بين الرئيس الكوري الجنوبي السابق "مون جيه إين" ورئيس الوزراء السابق "شينجو آبي" في شهر ديسمبر من عام 2019.