رئيس الوزراء الكوري يؤكد على حسن تنظيم دفع تكاليف جنازة المتوفين الأجانب

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أوصى رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك صو" اليوم بحسن تنظيم إجراءات جنازة المتوفين الأجانب بسبب حادث إي تيه وان، بما في ذلك، دفع تكاليف جنازتهم.قال "هان" في اجتماع لمركز التعامل مع الكوارث وتعزيز السلامة، ترأَّسَه اليوم في مجمع المكاتب الحكومية بسيول إن معظم إجراءات الجنازة تنتهي الآن إلا أنه من المتوقع أن تأخذ إجراءات جنازة المتوفين الأجانب بعض الوقت. وطلب من الحكومة تقديم الدعم المناسب حسب الحالات مشيرا إلى أن ثقافة الجنازات مختلفة بين دولة وأخرى.وذكر أن مراسم الجنازة لـ128 وفاة جرت حتى أمس مضيفا أن مراسم الجنازة لـ8 وفيات تُقام اليوم. وأوضح أنه سيوصي أو يطلب من أماكن العمل تخصيص إجازة خاصة أو التوقف عن العمل لعائلات المتوفين أو المصابين عند الضرورة.