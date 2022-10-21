اللاعب صون هونغ مين يخضع لعملية جراحية بسبب كسر في الوجه

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من المتوقع أن يُجرِي لاعب المنتخب الكوري لكرة القدم "صون هونغ مين" الذي يلعب الآن في فريق توتنهام الإنجليزي عملية جراحية بسبب كسر في الوجه كان قد تعرَّض له في أثناء اللعب.صرح الفريق عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم بأن صون سيُجري عملية جراحية لتثبيت الكسر في محيط عينه اليسرى.كما أضاف أنه سيخضع لإعادة تأهيل مع فريق طبي بعد تلقي العملية.كان صون قد أصيب بالكسر نتيجة لاصطدام وجهه بكتف اللاعب تشانسيل إمبيمبا في فريق مارسيليا في أثناء اقتناص كرة في الهواء في الدقيقة الثالثة والعشرين من الشوط الأول في مباراة أقيمت يوم أمس بين فريقي "توتنهام" و"مارسيليا" ضمن المباراة النهائية للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لموسمي 2022-2023 بحيث كان أنفه ينزف، وكان منطقة أنفه وحول عينيه متورمة بشدة.ويبدو أن إجراء اللاعب العملية الجراحية قبل 17 يوما فقط من انطلاق بطولة كأس العالم في دولة قطر، سيكون بمثابة إشارة حمراء للمنتخب الكوري لكرة القدم بقيادة المدرب باولو بينتو.فبالرغم من أن نادي توتنهام لم يوضح فترة إعادة تأهيله إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان اللاعب سيكون قادرا على الأداء بشكل صحيح في مباريات البطولة العالمية حتى لو تم إدراجه في قائمة اللاعبين المشاركين مع المنتخب الكوري.