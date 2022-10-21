وزير الخارجية الكوري الجنوبي يلتقي برئيس الوزراء الياباني الأسبق

Photo : YONHAP News

اجتمع وزير الخارجية الكوري "بارك جين" صباح اليوم مع رئيس الوزراء الياباني الأسبق "دارو آسو" الذي يزور كوريا حاليا حيث تبادلا الآراء حول تطوير العلاقات الكورية الجنوبية واليابانية وغيرها.والتقى الوزير الكوري بعد ذلك بصحفيين بحيث قال إنهما تحدثا عن وجود نية زعيمي الدولتين تحسين علاقاتهما، وإفادة تحسين العلاقات لمصالحهما.ردا على سؤال عن مسألة تعويض الشركات اليابانية ذات الصلة عن العمالة القسرية، أجاب الوزير "بارك" إنهما لم يتناولا هذه المسألة.كان الوزير قد قال قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني إنه سيلتقي برئيس الوزراء الأسبق من أجل الاستماع منه إلى آراء مفيدة لتحسين العلاقات الكورية الجنوبية اليابانية تلبية لطلب لجنة التعاون الكورية الجنوبية اليابانية، مضيفا أنه ليس هناك أجندة محددة.الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الأسبق، وهو نائب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، يزور كوريا حاليا كونُه رئيسا للجنة التعاون اليابانية الكورية بحيث التقى أمس بالرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول".