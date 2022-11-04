الرئيس يون يأمر بإنشاء مركز دعم لأسر ضحايا مأساة إي تيه وان

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أمر الرئيس الكوري "يون صوك يول" الحكومة بإنشاء مركز دعم متكامل لعائلات الضحايا وللمصابين في حادث التدافع المميت الذي وقع في حيّ "إي تيه وان" يوم السبت الماضي.وقال المتحدث باسم الرئاسة "لي جيه ميونغ" إن الرئيس أصدر ذلك الأمر لمساعديه أمس الخميس بعد زيارته لجنازة ضحايا الحادث المأساوي.وقال "لي" إن الرئيس أصدر تعليماته للمسؤولين بإنشاء مركز لتقديم المساعدة لأسر القتلى والمصابين حتى بعد فترة الحداد الوطني التي تنتهي غدا السبت، موضحا أن مركز الدعم الشامل سيكون تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء والوزارات المعنية، وسيقدم جميع الخدمات الضرورية من ترتيبات الجنازات للضحايا، إلى الإعانات والمساعدات والاستشارات النفسية لعلاج الصدمة.كما وجه الرئيس "يون" المركز الوطني للكوارث والصدمات ببذل كل جهد ممكن لتقديم الدعم والاستشارات لمن يعانون من ضغط نفسي بسبب الحادث.وبناء على أوامر الرئيس، سيوسع المركز خدماته ليس فقط لأسر الضحايا والمصابين والشهود والمسعفين الذين كانوا في موقع الكارثة، ولكن أيضا لعامة الناس الذين يعانون من الاكتئاب وصدمة الكوارث المجتمعية.