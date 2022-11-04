سيول تناقش مع الأمم المتحدة إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها ستناقش مع الأمم المتحدة التجارب الصاروخية الكورية الشمالية وقضايا عالمية أخرى خلال مؤتمر مشترك بشأن نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، يُعقد يومي الخميس والجمعة في العاصمة سيول.وأوضحت الوزارة أن حوالي 40 ممثلا عن الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ومعاهد البحوث ومراكز الفكر سيشاركون في التجمع السنوي الحادي والعشرين، كما يحضر المناقشات "بارك يونغ مين" نائب وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والعالمية، و"إيزومي ناكاميتسو" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي لشؤون نزع السلاح.وفي كلمتهما الافتتاحية أمس الخميس، أعرب كل من "بارك" و"ناكاميتسو" عن مخاوفهما العميقة بشأن تصعيد العدوان من كوريا الشمالية، وشددا على أهمية الرد المنسق من قبل المجتمع الدولي.وقد بدأ المؤتمر السنوي في عام 2001 بمناسبة الذكرى العاشرة على عضوية كوريا الجنوبية في الأمم المتحدة، سعيا للبحث عن الحلول لمختلف القضايا المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار النووي.