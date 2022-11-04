كوريا الشمالية تحذر من خروج التوتر الحالي عن السيطرة

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نددت كوريا الشمالية أمس الخميس بتمديد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للتدريبات الجوية المشتركة "عاصفة اليقظة"، ووصفت ذلك بأنه "خطأ فادح وقرار خطير".وقال نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية "باك جونغ تشون"، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن قرار سيول وواشنطن بتمديد التدريبات المشتركة "قرار خطير للغاية"، وأنه قرار غير مسؤول سيؤدي إلى تفاقم الوضع الحالي بسبب الأعمال العسكرية الاستفزازية من قبل قوات البلدين، وقد يدفع إلى مرحلة "لا يمكن السيطرة عليها". وأضاف أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سوف تكتشفان الخطأ "الفادح الذي لا رجعة فيه".وجاء ذلك البيان بعد وقت قصير من إعلان كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن خطة لتمديد مناوراتهما الجوية، التي تستمر خمسة أيام، ردا على الاستفزاز الأخير من جانب كوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات.