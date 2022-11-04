بيونغ يانغ تطلق قذائف بعد تمديد المناورات الجوية بين سيول وواشنطن

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أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية أخرى، كما أطلقت قذائف مدفعية مساء أمس الخميس، وذلك بعد أن ندد مسؤول عسكري كوري شمالي رفيع المستوى بقرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتمديد التدريبات الجوية المشتركة "عاصفة اليقظة".وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها رصدت إطلاق 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة "كوكسان" في مقاطعة شمال "هوانغ هيه" باتجاه البحر الشرقي من الساعة 9:35 إلى 9:49 مساء.وأوضحت أن الصواريخ قطعت مسافة بلغت حوالي 490 كيلومترا بسرعة 6 ماخ وعلى ارتفاع 130 كيلومترا. وتعمل سلطات المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تحليل مفصل لعملية الإطلاق.وبعد حوالي ساعة و40 دقيقة، أطلقت كوريا الشمالية حوالي 80 قذيفة مدفعية بدءا من الساعة 11:30 مساء في المنطقة العسكرية العازلة في البحر الشرقي، في انتهاك للاتفاقية العسكرية الموقعة بين الكوريتين لعام 2018، وفقا للهيئة.وجاء ذلك بعد أن قال نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية "باك جونغ تشون"، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن قرار سيول وواشنطن بتمديد التدريبات المشتركة "قرار خطير للغاية".وقد أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمس الخميس عن خطة لتمديد مناوراتهما الجوية، التي تستمر خمسة أيام وتشارك فيها 240 طائرة مقاتلة، بعد الاتفاق على الحاجة إلى إظهار موقف دفاعي قوي مشترك في مواجهة استفزازات كوريا الشمالية المتزايدة.