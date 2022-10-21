إصابات كورونا في كوريا تبقى عند مستوى 40 ألفا لليوم الثاني على التوالي

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 43 ألفا و449 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 49 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وقد انخفض عدد الإصابات الجديدة إلى نطاق 40 ألف إصابة منذ أمس الخميس بعد أن كان في نطاق 50 ألفا يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.وبلغ المتوسط اليومي لعدد الإصابات الجديدة خلال الأسبوع الماضي 41 ألفا و967 إصابة.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 14 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 304 أشخاص، فيما زاد عدد الوفيات بمقدار 35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض مقداره 6 أشخاص عن اليوم الأسبق، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 29 ألفا و315 حالة وفاة حتى الآن.