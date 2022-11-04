سيول وواشنطن تقرران تمديد تدريبات عاصفة اليقظة ليوم إضافي

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قررت القوات الجوية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمديد التدريبات الجوية الجارية "عاصفة اليقظة" ليوم إضافي حتى يوم السبت.وقال وزير الدفاع "لي جونغ سوب"، الذي يزور الولايات المتحدة لحضور الاجتماع التشاوي الأمني، في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن الحليفين قررا تمديد التدريبات ردا على استمرار الأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية.وقال "لي" إن الطلب الموجه لوزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" لتمديد التدريبات إلى ما بعد الموعد الأصلي لانتهائها لم يكن بناء على تعليمات الرئيس "يون صوك يول".كما أكد الوزير الأمريكي "أوستن" في مؤتمر صحفي مشترك مع "لي" أنهما اتفقا على مواصلة التدريبات لتعزيز وضع الاستعداد.على الرغم من إعلان الجيش الكوري الجنوبي عن التمديد أمس الخميس، إلا أنه لم يتم ذكر المدة التي ستستغرقها التدريبات.