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الدولية

مجلس الأمن يعقد اجتماعا مفتوحا بشأن استفزازات كوريا الشمالية اليوم الجمعة

Write: 2022-11-04 11:11:02

مجلس الأمن يعقد اجتماعا مفتوحا بشأن استفزازات كوريا الشمالية اليوم الجمعة

Photo : YONHAP News

قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماع مفتوح اليوم الجمعة لمناقشة عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية.
وقالت وكالة رويترز نقلا عن مصدر دبلوماسي أمس الخميس إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ويأتي هذا الاجتماع بطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألبانيا وأيرلندا والنرويج، بعد حوالي شهر من اجتماع مماثل عُقد يوم 5 أكتوبر الماضي بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى.
وقد أطلقت كوريا الشمالية حوالي 30 صاروخا يومي الأربعاء والخميس، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات وصاروخ آخر عبر الحدود البحرية الكورية الجنوبية للمرة الأولى على الإطلاق منذ تقسيم الكوريتين، وذلك احتجاجا على التدريبات الجوية المشتركة "عاصفة اليقظة" التي تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حاليا.

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