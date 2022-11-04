الولايات المتحدة تتعهد بتوظيف الأصول الاستراتيجية على مستوى يعادل النشر الدائم

Photo : KBS News

تعهدت الولايات المتحدة بالتعامل مع أي استفزازات كورية شمالية من خلال استخدام أصولها الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية بمستوى يعادل الانتشار الدائم.وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع التشاوري الأمني الرابع والخمسين بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ سوب" على تصريحات نظيره الأمريكي "لويد أوستن" التي تفيد ذلك.وقال الوزير "لي" إن الجانبين اتفقا على الرد الفعال على أي استفزاز من قبل كوريا الشمالية من خلال زيادة وتيرة وكثافة نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة وما حولها إلى درجة الانتشار المستمر.وأوضح "أوستن" أنه بينما لن يكون هناك نشر جديد للأصول الاستراتيجية، والتي تشمل الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وحاملات الطائرات والقاذفات الاستراتيجية، فسيتم تحريكها من وإلى المنطقة على أساس روتيني.ووافق وزيرا الدفاع على إجراء تدريبات سنوية من أجل التشغيل الفعال للردع الأمريكي الموسع، بما في ذلك المظلة النووية، مع التخطيط أيضا لاستئناف التدريبات الميدانية المشتركة على نطاق واسع العام القادم.كما اتفق الجانبان على إنشاء هيئة استشارية للسياسات لتنسيق استجابة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للتعامل مع الصواريخ التي تطلقها كوريا الشمالية.