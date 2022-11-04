الأحزاب السياسية تتفق على تبني قرار يدين اسفزازات كوريا الشمالية الصاروخية

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اتفق المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية على تبني قرار يدين استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية.وقال زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب الحاكم "جو هو يونغ" إن الحزب الحاكم عرض اقتراحا على الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لتبني قرار يدين استفزازات كوريا الشمالية، وأن الحزب المعارض الرئيسي قد قبل ذلك الاقتراح، موضحا أن الحزبين يجريان حاليا مشاورات حول نص القرار.وأكد "جو" أن كوريا الشمالية تشن استفزازات ليست فقط مفرطة بل وأيضا جريئة ومتهورة بما يكفي لتكون قريبة من الحرب.وأشار إلى أن كوريا الشمالية أطلقت مرة أخرى صاروخا باليستيا عابرا للقارات أمس الخميس في الوقت الذي يتم فيه إجراء مباحثات بين وزيري الدفاع الكوري والأمريكي، ومناورات جوية كورية أمريكية مشتركة.وأكد "جو" أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باتجاه جنوب خط الحدود البحرية بين الكوريتين يعد بمثابة انتهاك للمياه الكورية الجنوبية، ودعا السلطات الدفاعية والأمنية إلى إظهار استعدادها وعزمها للاستجابة لاستفزازات بيونغ يانغ.ومن جانبه، أعرب رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" اليوم الجمعة عن قلقه من شن كوريا الشمالية استفزازات صاروخية في الوقت الذي تعيش فيه كوريا الجنوبية حالة حداد بسبب مأساة "إي تيه وان" واسعة النطاق.ووجه انتقادات شديدة اللهجة لاستفزازات كوريا الشمالية الشائنة، لكنه أكد في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والتواصل.ومن المتوقع أن يتم تنبي القرار في اجتماع للجنة البرلمانية الدفاعية سيعقد في وقت لاحق من اليوم.