برلمان كوريا الجنوبية يتبنى قرارا يدين استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية

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تبنت اللجنة البرلمانية للشؤون الدفاعية اليوم الجمعة قرارا يدين بشدة استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية المتكررة، وحثت فيه بيونغ يانغ على التوقف فورا عن استعداداتها لإجراء تجربتها النووية السابعة.وأشار القرار إلى أن كوريا الشمالية أطلقت 81 صاروخا باليستيا على 34 مرة منذ بداية هذا العام، كما أطلقت أكثر من 1100 قذيفة مدفعية باتجاه المنطقة العازلة في البحرين الشرقي والغربي، منتهكة الاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين يوم التاسع عشر من شهر أكتوبر من عام 2018.كما رفعت كوريا الشمالية مستوى وشدة استفزازاتها من خلال إطلاق صاروخ باليستي باتجاه جنوب خط الحدود البحرية بين الكوريتين، ليسقط في المياه على بُعد 26 كيلومترا إلى الجنوب من خط الحدود البحرية، و57 كيلومترا إلى الشرق من مدينة "سوك تشو" الكورية الجنوبية.ودعت اللجنة البرلمانية للشؤون الدفاعية في قرارها سلطات كوريا الشمالية إلى التوقف فورا عن إطلاق الصواريخ الباليستية وقذائف المدفعية، مؤكدة أن تصرفات بيونغ يانغ هذه انتهاك واضح للاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين وقرارات مجلس الأمن الدولي.وقال القرار إن كوريا الشمالية ستواجه عزلة دولية وانهيارا لنظام حكم زعيمها "كيم جونغ أون"، محملا بيونغ يانغ كل المسؤولية عما سيحدث من التطورات في المستقبل.وأكد القرار أيضا أنه يجب على كوريا الشمالية مواجهة حقيقة أنه كلما زادت الاستفزازات التي تشنها، كلما سيكون التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أقوى.ودعا القرار الحكومة الكورية الجنوبية إلى تشكيل موقف أمني قوي في أسرع وقت ممكن لحماية أمن وسلامة أفراد الشعب من التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.