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السياسية

واشنطن تؤكد على أهمية العلاقات بين القوات البحرية الكورية والأمريكية لأمن شمال شرق آسيا

Write: 2022-11-04 15:54:06Update: 2022-11-04 15:56:44

أجرى رئيس هيئة الأركان البحرية في كوريا الجنوبية الأدميرال "لي جونغ هو" محادثات مع نظيره الأمريكي الأدميرال "مايكل غيلديه" لمناقشة الموقف الدفاعي المشترك بين القوات البحرية الكورية الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون العسكري بينهما.
وأكد الأدميرال الكوري "لي" على أهمية تعزيز التعاون العسكري والموقف الدفاعي المشترك بين القوات البحرية الكورية والأمريكية ضمن الاستعدادات لمواجهة الأوضاع الأمنية الخطيرة الراهنة.
ومن جانبه، قال الأدميرال الأمريكي "غيلديه" إن علاقات التحالف بين سيول وواشنطن والعلاقات بين القوات البحرية الكورية والأمريكية تعد ركيزة أساسية للدفاع عن الأمن في شمال شرق آسيا، مؤكدا أن الولايات المتحدة سوف تستمر في بذل الجهود للدفاع عن أمن كوريا الجنوبية.
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