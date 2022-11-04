سيول تحمل بيونغ يانغ المسؤولية عن تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية

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وسط استمرار كوريا الشمالية في شن استفزازات صاروخية، قالت نائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني في كوريا الجنوبية "لي هيو جونغ" في موجز صحفي اليوم الجمعة إن كوريا الشمالية هي الجهة المسؤولة عن تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.وأدانت المتحدثة الاستفزازات التي شنتها كوريا الشمالية خلال فترة الحداد الوطني في كوريا الجنوبية على كارثة "إي تيه وان"، ووصفتها بأنها "تصرفات ضد الإنسانية".وأضافت "لي" أن حكومة سيول تدين بشدة قيام كوريا الشمالية بتصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية عن طريق تهديداتها واستفزازاتها الصاروخية بذريعة إجراء مناورات دفاعية سنوية.وقالت إن حكومة سيول توضح مرة أخرة أن التوتر الحالي في شبه الجزيرة الكورية ناتج عن قيام كوريا الشمالية بتطوير أسلحتها النووية والصاروخية، مؤكدة أن كوريا الجنوبية ستشكل موقفا ردعا وحازما لحماية حياة وسلامة شعبها.