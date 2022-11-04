الحكومة تنشئ مركزا لدعم أسر ضحايا حادث إي تيه وان

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قررت الحكومة الكورية إنشاء مركز لتقديم دعم شامل لأسر ضحايا كارثة "إي تيه وان" والمصابين في الحادث.وقال رئيس مكتب تنسيق السياسات الحكومية "يانغ مون كيو" اليوم الجمعة إن المركز سيقدم دعما لأسر ضحايا الكارثة والمصابين، يشمل الخدمات اللازمة لمراسم جنازات القتلى وعلاج الجرجى والتعويضات المالية، إلى جانب تقديم علاج نفسي لأسر الضحايا والمصابين.وأوضح أن المركز سيكون تابعا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وسوف يتكون من مسؤولين من وزارتيْ الإدارة العامة والأمن، والصحة والرفاهية، وبلدية العاصمة سيول.وأشار إلى أن مسؤولي وزارة الصحة والرفاهية سيقدمون معلومات لـ35 من المصابين في المستشفيات حول الدعم المالي لعلاجهم، وأن المركز الوطني للصدمات ومراكز الصحة النفسية والرفاهية ستقدم علاجا نفسيا لأسر الضحايا والمصابين.