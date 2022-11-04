الرئيس الكوري يجرى محادثات قمة مع نظيره الألماني

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عرض الرئيس الكوري "يون صوك يول" اقتراحا على نظيره الألماني "فرانك فالتر شتاينماير" لإجراء دراسة حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية والصحية.ومن جانبه، أعرب الرئيس الألماني "شتاينماير" عن خالص تعازيه في ضحايا كارثة التدافع في منطقة "إي تيه وان" في سيول.جاء ذلك في محادثات قمة جرت بينهما في المكتب الرئاسي الكوري في منطقة يونغ سان اليوم الجمعة.وقال الرئيس "يون" إن كوريا الجنوبية وألمانيا حافظتا على علاقة خاصة بينهما من خلال تبادل تجربة النجاح في تحقيق التنمية الاقتصادية السريعة، بعدما تغلبتا على آثار الحرب وآلام الانقسام الوطني.وأكد يون على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأمن التقليدي والأمن الاقتصادي، إلى جانب المجالات ذات الصلة بتغير المناخ والصحة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الرئيسي الألماني "شتاينماير" بزيارة لكوريا الجنوبية منذ أربع سنوات.وكان الرئيس الكوري "يون" قد أجرى محادثات مع المستشار الألماني" أولاف شولتس" في شهر سبتمبر الماضي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.