سون هونغ مين يخضع لعملية جراحية لعلاج إصابة في الوجه

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سيخضع لاعب كرة القدم الكوري "سون هونغ مين"، الذي يلعب حاليا لفريق توتنهام في الدوري الإنغليزي الممتازلعملية جراحية اليوم الجمعة لعلاج إصابة بجروح في الوجه، وذلك قبل يوم واحد من الموعد المقرر.وقال تقرير نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية اليوم إن "سون" أصيب بأربعة كسور في محجر عينه في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي مع فريق مارسيليا الفرنسي، وأنه قرر الخضوع لعملية جراحية اليوم.وكان "سون"، قائد المنتخب الكوري، مستعدا في البداية لإجراء عمليته الجراحية خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن قرر إجراءها قبل يوم واحد من الموعد المقرر، ليتم منحه يوما إضافيا للتعافي استعدادا لمبارة المنتخب الكوري الافتتاحية في بطولة كأس العالم ضد منتخب أوروغواي يوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان "سون" سيكون قادرا على المشاركة في بطولة كأس العالم بسبب تلك الإصابة.