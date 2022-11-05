كوريا الشمالية تطلق 4 صواريخ قصيرة المدى باتجاه البحر الأصفر

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت 4 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الأصفر.وتم إطلاق الصواريخ بين الساعة 11:32 و11:59 صباح اليوم السبت من منطقة "دونغ ريم" في مقاطعة شمال "بيونغ آن". وقطعت الصواريخ مسافة 130 كيلومترا تقريبا بسرعة بلغت 5 ماخ، قبل أن تسقط في المياه الكورية الشمالية.وجاء الإطلاق الأخير في آخر يوم من التدريبات الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي تحمل اسم "العاصفة اليقظة"، والتي شاركت فيها 240 طائرة مقاتلة.ووفقا للقوات الجوية الكورية الجنوبية، شاركت في المناورات التي تمت في سماء شبه الجزيرة الكورية قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز "بي-1بي" ومقاتلتان من طراز "إف-25 إيه" و"إف 16".