بدء التطعيم بجرعات معززة ضد متحورات أوميكرون الفرعية اليوم الاثنين

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بدأت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عمليات التطعيم بجرعات معززة ضد فيروس كورونا، تستهدف المتحورات الفرعية من المتحور أوميكرون، حيث قامت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بتوزيع الجرعات المعززة من لقاحات الحمض النووي الريبي التي تستهدف أولا المتحور الفرعي من المتحور أوميكرون "بي إيه 1".وتشمل فئة الأشخاص المؤهلين لتلقي هذه اللقاحات البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما والذين أكملوا التطعيمات الأولية وقاموا بالحجز.وسوف يتم توفير لقاح موديرنا المعزز الذي يستهدف المتحور الفرعي "بي إيه 1" اعتبارا من اليوم، مع توفير لقاحات في نفس اليوم بجرعات متبقية بالفعل منذ يوم 27 أكتوبر. كما سيتوفر لقاح "فايزر" الذي يستهدف نفس المتحور أيضا اعتبارا من اليوم، بينما ستتوفر اللقاحات المضادة للمتحورات الفرعية "بي إيه 4،5" اعتبارا من يوم الاثنين القادم.