ألف شخص يزورون سرادقات عزاء ضحايا حادث إي تيه وان

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زار أكثر من 117 ألف شخص سرادقات عزاء أقيمت في جميع أنحاء العاصمة سيول لضحايا حادث التدافع المميت الذي أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 156 شخصا في منطقة "إي تيه وان" بالمدينة قبل أسبوع.ووفقا لبلدية سيول، زار ما مجموعه 117 ألفا و619 شخصا أماكن العزاء التي أقيمت في "سيول بلازا" أمام إدارة بلدية المدينة و25 مكانا آخر تديرها إدارات الأحياء المحلية حتى أول من أمس السبت، وهو اليوم الأخير من فترة الحداد الوطني التي استمرت لمدة أسبوع.وقد زار أكثر من 38 ألف شخص ساحة سيول بلازا، بينما قام حوالي 80 ألفا بزيارة 25 موقعا آخر خلال هذه الفترة. وأعرب الرئيس "يون صوك يول" عن ترحمه على الضحايا لمدة ستة أيام متتالية حتى يوم السبت، كما أعرب كبار المسؤولين الحكوميين والسياسيين عن تحرمهم على الضحايا.وقد قام كل من الرئيس الألماني "فرانك فالتر شتاينماير" ورئيس الوزراء الياباني السابق "تارو آسو" وغيرهما من الشخصيات الأجنبية البارزة، بزيارات إلى سرادقات العزاء من أجل الترحم على الضحايا.