إصابة 34 شخصا من بينهم أجانب في حادث قطار مو كونغ هوا

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خرج قطار متجه إلى المناطق الجنوبية الغربية من كوريا الجنوبية عن مساره في مدينة سيول ليلة أمس الأحد، مما أسفر عن إصابة أكثر من 30 راكبا، من بينهم بعض الأجانب.ووفقا لسلطات إدارة الكوارث ومؤسسة السكك الحديدية الكورية "كوريل"، خرجت عن المسار ست عربات من قطار "مو كونغ هوا"، بما في ذلك خمس عربات ركاب، عندما كان القطار يدخل محطة "يونغ دُنغ بو" في الساعة 8:52 مساء، بعد حوالي سبع دقائق من مغادرته محطة "يونغ سان". وقد أصيب 34 راكبا من أصل 279 راكبا كانوا على القطار، جميعهم بإصابات طفيفة، وفقا لكوريل، بسبب الحادث وتم نقل 21 منهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج. وكان خمسة من الذين خضعوا للعلاج أجانب، من بينهم ثلاثة من الهند، وياباني ونيبالي. كما أصيب ضابط شرطة تم إرساله إلى مكان الحادث. وقد أثر الحادث على جميع عمليات تشغيل القطارات، بما في ذلك قطارات "كي تي إكس" السريعة لبضع ساعات، كما عانى خط مترو أنفاق سيول رقم 1، الذي يمر أيضا بمحطة "يونغ دُنغ بو"، من إيقاف التشغيل بعد الحادث، ثم تم استئنافه في حوالي الساعة 9:30 مساء. وقالت كوريل إنها تبحث في السبب الدقيق لخروج القطار عن مساره.ومن ناحية أخرى، لقي عامل بالسكك الحديدية مصرعه في حادث منفصل بعد صدمه قطار شحن في منطقة "أوي وانغ" بمقاطعة "كيونغ كي" ليلة السبت، وفقا لما ذكرته شركة كوريل، كما أصيب عامل آخر في الحادث نفسه.