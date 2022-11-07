سلطات مكافحة الكوارث تكشف عن كيفية تعاملها مع حادث إي تيه وان

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كشفت سلطات مكافحة الكوارث في كوريا الجنوبية عن أنه قد مرّ حوالي نصف ساعة قبل إصدار إنذار بالاستجابة الأولية لعملية التدافع المميت في حي "إي تيه وان" أواخر الشهر الماضي.وكشف النائب البرلماني "تشون جون هو" من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي أمس الأحد عن أنه تم إجراء مكالمة عبر خط الطوارئ الوطني برقم "119"، يوم 29 أكتوبر قبل الساعة 10:15 مساء، وهو ما زعمت السلطات أنه كان الاتصال الأول.وفي المكالمة التي تم الكشف عنها تحدث المتصل بكلمات مثل "اختناق"، ولكن لم يكن من الممكن سماعه بوضوح، قبل إنهاء المكالمة. وقال "لي إيل" المسؤول الكبير في وكالة الإطفاء الوطنية، إن متلقي المكالمة سجلها على أنها "غير متصلة" بسبب نقص المعلومات التي تشير إلى وضع خطير.ووفقا لروايات المقر المركزي لمواجهة الكوارث والسلامة والتي تم تقديمها في إحاطات إعلامية يومي السبت والأحد، فإن نظام الاستجابة من المرحلة الأولى من الحادث كانت في الساعة 10:43 مساء. وتم رفع الاستجابة تدريجيا إلى حالة تأهب للمرحلة الثانية بعد 30 دقيقة أخرى، بينما تم وضع أعلى حالة تأهب من المرحلة الثالثة في الساعة 11:48 مساء. وقدمت الوكالة أول تقرير لها حول هذا الأمر إلى وزارة السلامة في الساعة 10:48 مساء، بينما أبلغت المكتب الرئاسي في الساعة 10:53 مساء.