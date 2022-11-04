كوريا تشارك في استعراض الأسطول الياباني للمرة الأولى منذ عام 2015

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شاركت سفينة تابعة للقوات البحرية الكورية الجنوبية يوم أمس الأحد في استعراض الأسطول الدولي الذي استضافته اليابان، وذلك لأول مرة منذ سبع سنوات.وكانت سفينة الدعم اللوجيستي الكورية "سو يانغ"، التي يبلغ وزنها 10 آلاف طن، من بين مجموعة من السفن العسكرية متعددة الجنسيات التي شاركت في الحدث الذي أقيم في خليج "ساجامي" بمحافظة "كاناغاوا" أمس.وكانت تلك المشاركة هي الأولى من نوعها لكوريا الجنوبية في استعراض الأسطول البحري الياباني منذ عام 2015، وجاءت وسط تهديدات متزايدة للأمن القومي بسبب الأسلحة النووية والصواريخ الكورية الشمالية. وشارك في هذا الحدث ما مجموعه 13 دولة، إلى جانب اليابان الدولة المضيفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والهند. وفي الوقت نفسه، أظهرت مقاطع فيديو للاستعراض أن البحارة على متن السفينة الكورية قد انضموا إلى نظرائهم من الدول الأخرى في تحية المدمرة اليابانية متعددة الأغراض "إيزومو" التي كانت تحمل رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا".وقد رفعت تلك المدمرة اليابانية علم قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، والتي يَعتبر الكثيرُ من الكوريين تشابَهها مع علم الشمس المشرقة الياباني القديم، رمزا للإمبريالية اليابانية.