توفير جرعات من لقاحات كورونا المعززة ثنائية التكافؤ لجميع البالغين

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سيكون جميع البالغين في كوريا الجنوبية مؤهلين للحصول على جرعات من لقاحات كورونا المعززة ثنائية التكافؤ اعتبارا من اليوم الاثنين.ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن اللقاحات، بدأت اليوم عمليات التطعيم باللقاحات المعززة المضادة للمتحور "أوميكرون" للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما، والذين كانوا قد سجلوا من قبل.ويذكر أنه في السابق، كان فقط أولئك الذين يعانون من نقص المناعة أو أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، هم المؤهلين لتلقي تلك الجرعات المعززة التي تم إنتاجها بواسطة شركة "موديرنا" وشركة "فايزر"، وتستهدف على وجه التحديد المتحور الفرعي من المتحور "أوميكرون"، "بي إيه 1".وسوف يتم توفير اللقاحات المضادة للمتحورات الفرعية "بي إيه 4،5" اعتبارا من يوم الاثنين القادم.وحتى الآن، اشترت الحكومة الكورية 17 مليون جرعة من اللقاحات المعززة المضادة لفيروس كورونا ثنائية التكافؤ.