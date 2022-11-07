كوريا الجنوبية تبدأ تدريبات تيغوك العسكرية

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أطلقت كوريا الجنوبية مناوراتها العسكرية السنوية "تيغوك" التي تجري عبر محاكاة بالكمبيوتر، وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن تدريبات "تيغوك" التي تهدف إلى الاستعداد لمختلف التهديدات من قبل كوريا الشمالية، قد انطلقت اليوم الاثنين، وسوف تستمر لمدة أربعة أيام.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة، فإن تدريبات مركز القيادة بمساعدة الكمبيوتر هي تدريبات دفاعية تركز على تعزيز القدرات التشغيلية في ظل سيناريوهات مختلفة للتهديدات الكورية الشمالية، بما في ذلك الأسلحة النووية والصواريخ، بالإضافة إلى الاستعداد للاستفزازات المشابهة للاستفزازات الكورية الشمالية الأخيرة.يذكر أنه قد تم إجراء تدريبات "تيغوك" في السابق مع تدريبات "أولتشي" للطوارئ التي تقودها الحكومة، وتم عقدها منفردة لأول مرة منذ أربع سنوات.وسوف يكون شهر نوفمبر هو الشهر الرابع على التوالي الذي تجري فيه كوريا الجنوبية تدريبات عسكرية، بدءا من تدريبات "أولتشي" المشتركة مع الولايات المتحدة في أغسطس الماضي.