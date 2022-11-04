إلغاء خطط لتنظيم تجمُّعات لتشجيع المنتخب الكوري في الشوارع خلال كأس العالم

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قرر اتحاد كرة القدم الكوري عدم تنظيم تجمُّعات لتشجيع المنتخب الكوري في الشوارع خلال بطولة قطر لكأس العالم.وقال الاتحاد إنه خطط لتنظيم تلك التجمعات في كل من سيول بلازا أمام مبنى بلدية العاصمة سيول وميدان كوانغ هوا مون وسط العاصمة، لكنه قرر إلغاء الخطط احتراما لأرواح ضحايا حادث التدافع الذي وقع في أواخر شهر أكتوبر الماضي في منطقة "إي تيه وان".ومن جانبها، أكدت بلدية العاصمة سيول أنها قد تلقت إشعارا من اتحاد كرة القدم الكوري بسحب طلبه الموافقة على استخدام ميدان "كوانغ هوا مون" لتنظيم تجمعات لتشجيع المنتخب الكوري.وكانت البلدية قد تلقت طلبا من الاتحاد لاستخدام ميدان "كوانغ هوا مون" يوم الثامن عشر من شهر أكتوبر الماضي.وقد تم تنظيم تجمُّعات لتشجيع المنتخب الكوري المشارك في بطولات كأس العالم منذ عام 2002 الذي أقيمت فيه البطولة في كلٍ من كوريا الجنوبية واليابان.