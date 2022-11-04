توقعات بانخفاض معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى مستوى أقل من 2% العام القادم

توقع عدد من خبراء الاقتصاد والمؤسسات المدنية الاقتصادية أن يقل معدل النمو الاقتصادي الكوري عن 2% في العام القادم بسبب الارتفاع في سعر الفائدة الرئيسي والتضخم وسعر الصرف.
وقال الباحث في معهد "إل جي" للأبحاث الاقتصادية "جو يونغ مو" إنه سيكون من الصعب على كوريا الجنوبية تحقيق نطاق 2% من معدل النمو الاقتصادي في العام القادم.
وتوقع معهد "هانا" لأبحاث الإدارة المالية مؤخرا أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 1.8% في العام القادم، فيما توقع كل من المعهد الكوري للأبحاث الاقتصادية ووكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن يصل معدل النمو إلى 1.9% في العام القادم.
بينما توقعت المنظمات الاقتصادية الدولية، منها صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك التنمية الآسيوي، وصولَ معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى أعلى بقليل من 2%.
ومن المتوقع أن يُخَفِّض البنك المركزي الكوري ومعهد التطوير الكوري قريبا توقعاتهما لمعدل النمو الاقتصادي الكوري للعام القادم بعد أن كانا قد توقعا أن يصل معدل النمو إلى 2.1% و2.3% على التوالي.
وتخطط الحكومة الكورية لخفض توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي للعام القادم بسبب احتمال معاناة البلاد من التدهور في وضعها الاقتصادي.