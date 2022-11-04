توقعات بانخفاض معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى مستوى أقل من 2% العام القادم

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توقع عدد من خبراء الاقتصاد والمؤسسات المدنية الاقتصادية أن يقل معدل النمو الاقتصادي الكوري عن 2% في العام القادم بسبب الارتفاع في سعر الفائدة الرئيسي والتضخم وسعر الصرف.وقال الباحث في معهد "إل جي" للأبحاث الاقتصادية "جو يونغ مو" إنه سيكون من الصعب على كوريا الجنوبية تحقيق نطاق 2% من معدل النمو الاقتصادي في العام القادم.وتوقع معهد "هانا" لأبحاث الإدارة المالية مؤخرا أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 1.8% في العام القادم، فيما توقع كل من المعهد الكوري للأبحاث الاقتصادية ووكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن يصل معدل النمو إلى 1.9% في العام القادم.بينما توقعت المنظمات الاقتصادية الدولية، منها صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك التنمية الآسيوي، وصولَ معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى أعلى بقليل من 2%.ومن المتوقع أن يُخَفِّض البنك المركزي الكوري ومعهد التطوير الكوري قريبا توقعاتهما لمعدل النمو الاقتصادي الكوري للعام القادم بعد أن كانا قد توقعا أن يصل معدل النمو إلى 2.1% و2.3% على التوالي.وتخطط الحكومة الكورية لخفض توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي للعام القادم بسبب احتمال معاناة البلاد من التدهور في وضعها الاقتصادي.