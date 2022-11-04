إصابات كورونا تسجل أعلى مستوياتها منذ 7 أسابيع على أساس يوم الاثنين

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغت 18 ألفا و671 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 60 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وزاد عدد الإصابات الجديدة بمقدار 167 إصابة مقارنة بيوم الاثنين من الأسبوع الماضي، وبمقدار حوالي 4 آلاف إصابة عن يوم الاثنين قبل أسبوعين، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ 7 أسابيع على أساس يوم الاثنين.بهذا، بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس 25 مليونا و856 ألفا و910 أشخاص.وشهد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة زيادة بمقدار 19 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 365 شخصا.أما عدد الوفيات فزاد بمقدار 18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 29 ألفا و390 حالة وفاة حتى الآن.