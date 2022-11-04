سيول تنفي ادعاء بيونغ يانغ بإطلاق صاروخي كروز باتجاه المياه قبالة أولسان

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قالت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي إنها أجرت تدريبات عسكرية بدءا من يوم الثاني من نوفمبر ولمدة أربعة أيام ردا على التدريبات العسكرية بين القوات الكورية الجنوبية والولايات المتحدة، مدعية بأنها أطلقت صاروخين من طراز كروز باتجاه أعالي البحار قبالة مدينة "أولسان" في كوريا الجنوبية.ونفى الجيش الكوري الجنوبي ادعاء كوريا الشمالية، قائلا إنه لم يتم رصد أي نوع من الصواريخ سقط في المنطقة المذكورة.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين أن هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي قد أطلقت صاروخين إستراتيجيين من طراز كروز من منطقة في مقاطعة شمال هام كيونغ، مشيرة إلى أن الصاروخين سقطا في أعالي البحار التي تبعد 80 كيلومترا عن مدينة "أولسان" في كوريا الجنوبية بعد تحليقهما 590,5 كيلومتر.وأضافت الوكالة أنه تم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يوم الثالث من نوفمبر للتحقق من موثوقية قدرة الجيش القتالية على شل نظام قيادة العمليات العسكرية للعدو.ومن جانبها، نفت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية صحة النبأ لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، قائلة إن الجيش الكوري الجنوبي لم يرصد أيَّ نوع من الصواريخ الكورية الشمالية التي سقطت في المياه القريبة من مدينة "أولسان".