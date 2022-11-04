الرئيس الكوري يعين لي جو هو وزيرا للتعليم

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قام الرئيس الكوري "يون صوك يول" اليوم الاثنين بتعيين "لي جو هو" نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية ووزيرا للتعليم دون الحصول على المصادقة البرلمانية على ترشيحه لتولي المنصب.وسيمنح الرئيس "يون" شهادة تعيين لـ"لي" اليوم في مكتب الرئيس في منطقة يونغ سان بسيول.وقد عقدت الجمعية الوطنية جلسة الاستماع ليوم الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي للمصادقة على تعيينه، لكن فشل المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية في إصدار تقرير بشأن تعيينه بسبب خلافات واسعة في وجهات النظر.وطلب الرئيس "يون" من الجمعية الوطنية مرة أخرى إصدار تقرير، لكن لم ترسل الجمعية الوطنية تقريرها بهذا الشأن، مما أدى إلى تعيين "لي" وزيرا للتعليم دون الحصول على مصادقة البرلمان.بهذا، يكتمل تشكيل مجلس الوزراء تحت إدارة الرئيس "يون صوك يول"، والذي يتكون من 18 وزيرا، بعد حوالي 6 أشهر من تنصيب الرئيس.