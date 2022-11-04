إلقاء القبض على 6 مسؤولين في الشرطة والإطفاء بتهمة الإهمال في العمل

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ألقت الشرطة القبض على 6 مسؤولين في الشرطة والإطفاء، بمن فيهم رئيس مركز شرطة يونغ سان السابق "لي إيم جيه"، ورئيس مركز إطفاء يونغ سان "تشيه سونغ بوم"، بتهمة الإهمال في العمل المسبب في وقوع القتلى والجرحى جراء كارثة التدافع في منطقة "إي تيه وان".وترى الشرطة أن عدم كفايتهم في إدارة السلامة وإهمالَهم في تقديم التقارير المتعلقة بالحادث للسلطات الأعلى هو السبب في وقوع الكارثة الضخمة.كما اتهمت الشرطة اثنين من هؤلاء المسؤولين بتهمة الإهمال في أعمالهما، ومسؤولين آخرين بتهمة إساءة استخدام السلطة وإتلاف الأدلة.وتخطط الشرطة لإجراء تحقيقات مع رئيس وكالة الشرطة الوطنية المسؤول عن الحادث، للكشف عن الحقائق المتعلقة بحادث "إي تيه وان" بشفافية.وقامت الشرطة باستدعاء 154 شخصا من شرطة سيول ومركز شرطة يونغ سان وشهود العيان ضمن تحقيقاتها مع الحادث، كما قامت بتحليل حوالي 100 قطعة مصادرة و6,500 من التسجيلات التي تحتوى على الأوضاع في مكان الحادث.