عدد سكان العالم يصل إلى 8 مليارات يوم 15 نوفمبر

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من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى ثمانية مليارات نسمة خلال الأسبوع القادم.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن الأمم المتحدة إنه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى ثمانية مليارات نسمة يوم الثلاثاء القادم. وتتماشى هذه التوقعات مع التقديرات التي تم طرحها يوم 11 يوليو الماضي في تقرير التوقعات السكانية العالمية للأمم المتحدة، والذي صدر بالتزامن مع اليوم العالمي للسكان.وأضاف التقرير أن معدل النمو السكاني العالمي تباطأ بشكل حاد بعد أن بلغ ذروته في أوائل الستينيات من القرن الماضي، حيث انخفض إلى أقل من 1% في عام 2020.كما توقعت الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار نسمة في عام 2030، ثم 9.7 مليار نسمة في عام 2050، وأن يصل إلى 10.4 مليار نسمة بحلول عام 2080.