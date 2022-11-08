العدد اليومي للمسافرين عبر مطار إنتشون يتجاوز 90 ألفا لأول مرة منذ بدء كورونا

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تجاوز العدد اليومي للمسافرين عبر مطار إنتشون الدولي 90 ألفا لأول مرة منذ عامين وثمانية أشهر.ووفقا لمؤسسة مطار إنتشون الدولي أمس الاثنين، سافر 93 ألفا و251 شخصا عبر المطار الرئيسي في كوريا الجنوبية خلال اليوم السابق، حيث تجاوز العدد 90 ألفا لأول مرة منذ 24 فبراير من عام 2020، عندما بدأت جائحة كورونا.ويمثل هذا الرقم زيادة بأكثر من عشرة أضعاف، مقارنة بتسعة آلاف تم تسجيلها في 1 يناير من هذا العام.ويُعزى الارتفاع إلى تخفيف قيود الدخول في كل من اليابان وتايوان، والتي شكلت ما يقرب من ربع إجمالي الطلب على خدمات الطيران في المطار قبل اندلاع جائحة كورونا. كما قررت الحكومة الكورية استئناف برنامج الإعفاء من التأشيرة لـ91 دولة.يذكر أنه اعتبارا من أكتوبر، تعافت خدمات الطيران في مطار إنتشون الدولي إلى ما نسبته 39.2% من المستوى المسجل في أكتوبر من عام 2019 قبل بدء جائحة كورونا.