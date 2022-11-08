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اكتمال عمليات استعادة قطار مو كونغ هوا الذي خرج عن مساره

Write: 2022-11-08 09:24:50

اكتمال عمليات استعادة قطار مو كونغ هوا الذي خرج عن مساره

Photo : YONHAP News

اكتملت أعمال إصلاح مشكلة خروج قطار عن القضبان في وسط سيول، ليلة الأحد.

ووفقا لمؤسسة السكك الحديدية الكورية "كوريل"، انتهت عمليات الإصلاح في الساعة 5:30 من مساء أمس الاثنين، مع تطبيع جميع عمليات تشغيل قطارات الأنفاق السريعة وغيرها.

وقالت كوريل إن قطارات "كي تي إكس" السريعة والقطارات الأخرى استأنفت أيضا عملياتها، لكن التأخير لا يزال حتميا بسبب الحادث. وتوقعت أن تعود المواعيد إلى طبيعتها كالمعتاد اليوم الثلاثاء.

وكان قطار "مو كونغ هوا" على متنه 275 راكبا، قد خرج عن القضبان في أثناء دخوله محطة "يونغ دُنغ بو" في وسط سيول في الساعة 8:52 من مساء أول من أمس الأحد، مما أسفر عن إصابة حوالي 30 راكبا. وأدى انحراف القطار عن مساره إلى تأخير أكثر من 100 قطار آخر، وفرض تعديلات على جدول مواعيد وتشغيل 228 قطارا، بما في ذلك قطارات "كي تي إكس" السريعة.
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