كوريل تعتذر عن التأخير في خدمات قطار مو كونغ هوا بعد خروجه عن مساره

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قدمت شركة السكك الحديدية الكورية "كوريل" اعتذارا بعد أن تسبب خروج قطار "مو كونغ هوا" عن مساره يوم الأحد في تأخير وتعليق الخدمات يوم أمس الاثنين.وقالت كوريل في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء إنها تعتذر بصدق عن التسبب في إزعاج لساعات طويلة من التأخير والتعليق في خدمات القطارات بسبب أعمال إصلاح مشكلة الخروج عن المسار.وأوضحت كوريل أن الخدمات العادية ستُستأنف اعتبارا من اليوم. وكان قطار "مو كونغ هوا" على متنه 275 راكبا قد خرج عن القضبان في أثناء دخوله محطة "يونغ دُنغ بو" في وسط العاصمة سيول، في الساعة 8:52 من مساء الأحد، مما أسفر عن إصابة أكثر من 30 راكبا بجروح، لم تكن أي منها مهددة للحياة.واكتملت أعمال الإصلاح في حوالي الساعة 5:30 من مساء أمس، لكن التأخير في الخدمات استمر حتى وقت متأخر من الليل.