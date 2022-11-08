كوريا الشمالية تعرب عن الأسف الشديد لإدانة الأمين العام للأمم المتحدة إطلاق الصواريخ

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أعربت كوريا الشمالية عن "أسفها الشديد" إزاء إدانة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء بيونغ يانغ سلسلة من إطلاق الصواريخ مؤخرا.وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" قد أصدر بيانا "شديد اللهجة" يوم الجمعة يدين فيه إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، وحثها فيه على وقف الاستفزازات على الفور واستئناف المحادثات بشأن نزع السلاح النووي.وأعرب "كيم سون كيونغ" نائب وزير المنظمات الدولية للشؤون الخارجية، عن أسفه الشديد إزاء إدانة "غوتيريس" وذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء، حيث قال إن الأمين العام للأمم المتحدة أصدر بيانا اعترض فيه بلا أساس على الإجراءات المضادة للدفاع الذاتي لكوريا الشمالية ردا على الاستفزازات العسكرية الأمريكية، وأن بيونغ يانغ ترفض بيان غوتيريس رفضا قاطعا.وأشار إلى أنه من المؤسف أن يردد الأمين العام للأمم المتحدة تصريحات البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية كما لو كان متحدثا باسمهما، وأضاف أن الأفعال الجائرة والتمييزية من قبل غوتيريس مسؤولة جزئيا عن التوتر المتزايد في شبه الجزيرة الكورية.