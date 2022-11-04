كوريا الشمالية تنكر مجددا توريد أسلحة لروسيا

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واصلت كوريا الشمالية إنكارها إبرام أي صفقة أسلحة مع روسيا في مواجهة الاتهاماتالأمريكية بأن بيونغ يانغ تزود موسكو بالعتاد لاستخدامه في حربها في أوكرانيا. وندد بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء، بالولايات المتحدة لإصرارها على نشر ما أسماه بـ"شائعات لا أساس لها" عن إمدادات أسلحة من بيونغ يانغ إلى موسكو. وفي البيان، قال نائب مدير الشؤون الخارجية العسكرية بوزارة الدفاع في كوريا الشمالية إن بيونغ يانغ لم تعقد أبدا أي صفقة مع روسيا وليست لديها خطط للقيام بذلك.وأضاف المسؤول الكوري الشمالي أن بلاده تعتبر هذا التحرك من قبل الولايات المتحدة كجزء من محاولاتها العدائية لتشويه صورة كوريا الشمالية على الساحة الدولية من خلال التذرع بقرار العقوبات غير القانوني الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية.وكانت سلطات المخابرات الأمريكية قد اتهمت كوريا الشمالية في وقت سابق بأنها تزود روسيا سرا بعدد كبير من قذائف المدفعية لاستخدامها في حربها في أوكرانيا، وهو ادعاء دحضه مسؤول كبير في وزارة الدفاع في كوريا الشمالية في سبتمبر، وحذر من التشهير المتهور بكوريا الشمالية.